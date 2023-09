Reprodução Luísa Sonza debocha e faz pedido a Chico Veiga: 'Se emociona, porr*!'

A cantora Luísa Sonza gravou um momento inusitado nesta sexta-feira (8) ao lado do namorado Chico Veiga. No registro, a artista canta um trecho da música "Chico", lançada recentemente em homenagem ao parceiro, e ironiza ao pedir para ele se emocionar.

A fala debochada da cantora faz referência às diversas criticas que o casal vem sendo alvo desde os últimos dias. Luísa Sonza apresentou a música que homenageia ao influenciador no festival The Town e no Altas Horas. Em ambas as ocasiões, a reação de Chico Veiga ao ver a namorada cantar não agradou às expectativas dos internautas.

Nas redes sociais, alguns usuários criticaram o fato de Chigo Veiga não ter derramado lagrimas durante a apresentação. Outros ainda analisaram que o rapaz não estaria apaixonado pela cantora, ou, que ela estaria o forçando a estar no relacionamento.

Os comentários chegaram até a cantora, que preferiu responder com deboche. Nesta sexta, Luísa gravou o namorado durante um café e cantou trechos da música "Chico". O influenciador se mostra incomodado com a câmera o filmando e chega a se esconder atrás da cantora.

"Ele não aguenta mais tantos holofotes(...) Amor, se emociona porr*! Tô cantando para você, caralh*! Foda, não chorou é filho da put*", comentou Luísa, enquanto o namorado ria.