Reprodução/Instagram Letícia e Juliano Cazarré anunciam que serão pais pela sexta vez

Letícia e Juliano Cazarré pegaram os seguidores se surpresa ao anunciarem que estão esperando o sexto filho. O casal compartilhou um vídeo nas redes sociais dando a notícia.

Os dois já são pais de Vicente, 11, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1 ano.





No perfil do Instagram, eles comemoraram a novidade. "Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos", disseram.

"Essa não foi exatamente uma surpresa. Um misto de sentimentos. É isso pessoal", completaram.

Nos comentários, amigos famosos e admiradores comemoraram. "Viva! Vocês são um casalzão! Família linda", disse Marina Ruy Barbora; "Mais um pra coleção! Parabéns, vocês são lindos", brincou uma seguidora; "Nossa, que alegria!", declarou outra.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !