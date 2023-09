Reprodução Ônibus de Solange Almeida quebra e fã passa o dia com ela: 'Humildade'

A cantora Solange Almeida foi surpreendida por uma fã durante um perrengue de estrada. Na última terça-feira (5), o ônibus que trasportava a artista e a equipe quebrou na rodovia em Bom Conselho, Pernambuco. Sem ter para onde ir, uma fã convidou Solange para almoçar na casa dela.

Através do TikTok, a internauta Ana Karlla Barros registrou o ônibus de Solange Almeida parado na estrada. A jovem ficou apreensiva se a cantora estaria no veículo. Ao constatar que estava, Ana a presenteou com um queijo. "Ficou felizinha", relatou.

"Meu pai foi chamá-la para almoçar, humildade a mil. Socorro que ela tá comendo o pescoço da galinha, zero frescura", disse a garota no vídeo.

Nas imagens, a cantora aparece com roupas discretas, sentada e comendo um prato de galinha caipira.

Na rede social, internautas elogiaram o encontro. "Parabéns pra você e sua família por serem de bom coração, e parabéns pra Solange por ser atenciosa e gente boa", comentou uma.

"Solange é isso mesmo. Muito simples, não tem frescura com nada!", apontou outro.