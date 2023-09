Reprodução/Instagram Xuxa xinga seguidor de 'idiota e imbecil' em live com Janja

Xuxa participou de uma live com Janja Silva e a ministra Nísia Trindade para comentar a importância da vacinação no Brasil. Durante a transmissão, a apresentadora perdeu a paciência com um seguidor.

O internauta questionou os gastos do governo com viagem e a rainha dos baixinhos se irritou.





"Eu li uma pessoa falando: 'é bom gastar o dinheiro para viajar'. A gente está falando tão bacana, aí vem uma pessoa idiota, imbecil falar uma coisa dessas. Então, eu não quero idiotice nem nada. Eu quero que, de uma forma correta e sensata, você, senhor ou senhora, me fala porque você não quer vacinar o seu filho", disse ela.

Janja se divertiu com a bronca da artista. "Ah, eu amo você, Xuxa!", comentou sorrindo.

