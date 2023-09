Reprodução Raimundo Varela





A Record TV fez uma homenagem ao apresentador Raimundo Varela, que morreu nesta quinta-feira (7), aos 75 anos . Nome forte da TV Itapoan, afiliada da Record na Bahia, Varela tinha um jeito irreverente de dar as notícias no "Balanço Geral", apresentando os cartões verde e vermelho para determinadas situações.



Em nota de pesar enviada ao iG Gente, a Record enalteceu a cobertura jornalística de Varela ao lado do povo. "É com o cartão verde que o Grupo Record se despede e expressa as condolências aos familiares, amigos e fãs desse comunicador que abraçou o povo e dedicou até os últimos dias à sua paixão: falar pelo povo e para o povo", disse a emissora.

A causa da morte de Varela não foi divulgada. O apresentador estava internado há dez dias em uma clínica de Salvador, na Bahia. Em 2006 um grave problema de saúde quase encerrou a carreira do apresentador. Após uma crise renal, Varela atravessou um momento delicado. A situação agravou-se e a solução foi a transferência para São Paulo, onde ficou quase 100 dias lutando pela vida. Porém, desde o início da pandemia da covid-19, o apresentador estava com a saúde debilitada.

Raimundo Varela Freire Júnior nasceu durante uma enchente, no dia 30 de novembro de 1947, em uma casa simples em Itabuna, no sul da Bahia. Ainda criança, mudou-se com os pais e os irmãos para Periperi, bairro no subúrbio ferroviário de Salvador. Filho de professores, sempre valorizou a educação.