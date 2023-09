Reprodução/Instagram Tata Werneck responde pergunta de fãs

Tata Werneck abriu uma caixa de perguntas para interagir com os fãs no Instagram na manhã desta quinta-feira (7). Respondendo uma pergunta de um seguidor, que questionou se ela já havia sido confundida com a filha de 3 anos por causa da altura, a atriz revelou que Clara Maria é “um fenômeno”.

"Eu sei que você está falando isso zoando, mas daqui a dois anos isso será uma realidade, tá? Eu calço 33 e a Cacá acho que calça 28. Ela é enorme! Essa menina é um fenômeno, queridos. Ela vai ter mais de 1,60 [de altura], ninguém nunca na minha família teve mais de 1,60. Todos nós calçamos até no máximo 36", afirmou.

No vídeo, Tatá aponta que a menina está na altura de seu peito, apesar da pouca idade. Fruto de seu casamento com o ator Rafa Vitti, Clara Maria completará 4 anos em outubro.