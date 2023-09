Reprodução Agressor de Victor Meyniel





Karina de Assis Carvalho, mulher que divide apartamento com Yuri de Moura Carvalho - agressor de Victor Meyniel - sugeriu para a polícia que o ator apresentou um comportamento "deselegante" enquanto esteve no apartamento da dupla.

A médica, de 29 anos, esteve na 12ª DP, em Copacabana, na quarta-feira (6), para prestar depoimento sobre o caso. No depoimento, divulgado pela TV Globo, Karina Carvalho elegeu Yuri de Moura Carvalho como "normal e calmo".

Em outra parte do depoimento, Karina disse que Victor Meyniel foi deselegante e chamou de "esquisita e chata" após perguntar qual era o signo dela. Segundo a médica, o ator não queria deixar a casa, o que incomodou Yuri, que teria ido para a academia na tentativa do ator também se retirar do imóvel. A médica confirmou que Yuri e Victor Meyniel ficaram.



O depoimento também conta que Karina estava deitada nua, no quarto, e Menyel teria entrado no cômodo sem permissão, com um prato de comida para a médica, que recusou e trancou a porta.

Karina teria pedido a Yuri para retirar Menyel do apartamento, o que teria revoltado o ator, que passou a confrontar a médica. "Você não vai tratar minha amiga assim. Ela mora aqui. Aqui é a casa dela. Você vai embora agora", teria dito Yuri para Meyniel.

No depoimento, Karina ainda disse que Meyniel ameaçou Yuri ao afirmar que a vida do estudante de medicina "nunca mais seria a mesma".





Meyniel foi espancado no sábado (2) após sair de uma festa em Copacabana com Yuri, que o convidou para casa. Eles tiveram momentos de intimidade até que, segundo Meyniel, Karina teria chegado, o que deixou Yuri incomodado.

O estudante de medicina foi preso em flagrante após agredir Victor e a Justiça do Rio determinou a prisão preventiva, apontando a "extrema violência" de Yuri. Já Gilmar José Agostini, porteiro que presenciou a agressão e arrastou Victor Meyniel, foi autuado por omissão de socorro.