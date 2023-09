Reprodução/Instagram Vanessa Lopes nega veto no vipão do The Town: 'Só ignorei'

A influenciadora Vanessa Lopes diz ter ficado surpresa com a repercussão de que ela teria sido barrada na área vip do festival 'The Town', realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nesta quinta-feira (7), a jovem de 22 anos desmentiu os rumores.

A tiktoker e a ex-BBB Bruna Griphão foram flagradas do lado de fora do 'vipão' e acusadas de terem sido 'quase barradas' pela segurança do evento. Questionada se a situação constrangedora teria acontecido, Vanessa Lopes explicou.

"Não foi isso [que aconteceu]. Tem os camarotes lá em cima, e aí eu e a Bruna estávamos esperando [para entrar]. E u acho tão engraçado que tinha várias pessoas esperando, o Gustavo Mioto que é um cantor que eu sou fãnzaça, estava do nosso lado. Tinha um monte de gente, e vai indo por ordem né? Vai entrando um por um", detalhou.

Vanessa conta que devido à quantidade de pessoas, a espera se tornou demorada. "A gente estava esperando durante muito tempo e vieram colocar a câmera na nossa casa 'Foi barrada' e na mesma hora chegaram para colocar a gente, então, tipo não, a gente não tava barradas. A gente só estava esperando a ordem das pessoas entrarem porque tava muito tumultuado".

Embora relate que a situação não aconteceu como divulgado, Vanessa Lopes diz não ter ficado estressada. "Eu nem desmenti porque eu zero ligo para essas coisas. Eu tive um dia maravilhoso, eu sei que eu entrei, eu acho uma besteira tão grande que eu só ignorei".

A influenciadora ainda debochou do fato de terem parado de gravar quando ela e Bruna foram chamadas para entrar. "Na hora que eu entrei cortaram, né?(...) É legal que cortam bem na parte para ser polêmico", ironizou.

E, se para algumas pessoas a chuva possa ter atrapalhado a experiência do The Town, para Vanessa Lopes esse está sendo um dos melhores festivais que ela já trabalhou.

"A sensação é que tá incrível, porque eu já participei de muitos festivais e já passei por muito perrengue, já me estressei muito, então, eu acho que até agora esse foi o festival mais organizado que eu já trabalhei", avaliou, celebrando que a primeira edição do The Town é o festival em que mais está com parcerias publicitárias.

"Acho que no total [são] quatro, cinco marcas por aí e tá incrível. Eu tô muito feliz, estou amando os estandes, estou amando a galera que eu tô encontrando, os conteúdos, estou amando os shows", elogiou.