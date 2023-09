Reprodução Após polêmica de pensão, André Gonçalves passeia com filhos e enteado

O ator André Gonçalves curtiu o feriado na companhia dos filhos e do enteado nesta quinta-feira (7). Nas redes sociais, ele registrou o encontro com Manuela, de 23 anos, filha da atriz Tereza Seiblitz; Pedro, de 22, filho de Myrian Rios; a caçula Valentina, de 20, fruto do relacionamento com a apresentadora Cyinthia Benini; e o enteado Guy, filho da ex-mulher Danielle Winits com o ator Jônatas Faro.

Através do Instagram, André se comoveu ao compartilhar o registro. "Completo", escreveu, adicionando vários corações.





Polêmica de pensão

Nos últimos anos, André Gonçalves ganhou destaque na mídia devido aos problemas judiciais envolvendo a pensão alimentícia dos filhos. Em 2022, ele cumpriu 60 dias de prisão domiciliar por dívidas de pensão da filha Valentina, fruto do casamento com Cynthia Benini. O ator chegou a dever R$ 350 mil.

Além disso, o ele também teve que fazer um acordo na Justiça para resolver problemas de pensão da filha Manuela, filha de Tereza Seiblitz.

"Durante o período em que fomos casados, o André sempre foi uma pessoa muito presente na vida dela, não posso dizer nada dele como pai nesse período. Depois da nossa separação, isso foi se perdendo um pouco. Ele foi reconstruindo a carreira e a vida e se tornou um pouco mais distante", declarou Cynthia Benini, em meio a polêmica na época.





Flagra combinado

Na última quarta-feira (6), André Gonçalves foi flagrado em passeio com os filhos. Os paparazzis registraram o momento entre pai e filhos no calçadão da Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No entanto, o registro teria sido combinado entre o ator e os fotógrafos. Segundo o Extra, os cliques não foram espontâneos e mostram uma tentativa do ator em limpar a imagem pública.