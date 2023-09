Reprodução/Instagram Tata Werneck diz que foi para a UTI com Covid por crise de ansiedade

Tata Werneck abriu o coração sobre a internação na última semana após ser diagnosticada com Covid 19. A atriz contou que o seu psicológico mexeu com o físico.

Muito nervosa com a doença, a Anely de Terra e Paixão foi internada na UTI.





"Eu tive um dia de sintoma em relação à Covid. Graças a Deus tomei todas as vacinas e deu tudo certo. Mas a minha ansiedade foi muito grande. Eu fui para a UTI. Estava muito desesperada", disse.

E explicou: "A gente tem que olhar para esses sintomas emocionais, para as crises com cuidado, com carinho. A gente tem a mania de descartar e falar 'isso é coisa da cabeça'. A ansiedade faz coisas com o corpo, tive outras coisas por causa disso. Isso não é besteira".

A apresentadora também comentou sobre a sua ausência nas gravações da novela. "Fiquei internada. Tive que sair por um tempo, e a novela tem poucos capítulos diferentes. Tem cena minha que tem dublê. Fizeram várias coisas e foram maravilhosos".

