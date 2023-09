Reprodução/TV Globo Repórter da Globo enfrenta brinquedo radical ao vivo e entrega técnica antipalavrão

Juliane Massaoka encarou mais um perrengue no Encontro nesta quinta-feira (7). A repórter da Globo testou um brinquedo radical no The Town e bolou uma técnica para não falar um palavrão ao vivo.

Ela encarou o Megadrop, um elevador que sobe mais de 50 metro que exibe a vista panorâmica até despencar de uma vez.





"Corta meu áudio porque eu vou gritar", pediu a jornalista. Patrícia Poeta alertou. "Não precisa, Ju, a gente confia em você! Só não vale falar palavrão".

Na descida, a repórter realmente gritou, porém, o som ficou abafado. Ju se mostrou tranquila após o brinquedo. "Foi ótimo, super indico, é tranquilo. É muito bom. Agora é só voltar pro show da Ludmilla, Numanice, aqui mais tarde", brincou.

"Tá tremendo a perna? O coração tá saindo pela boca?", perguntou Patrícia. "Menina, eu não sei onde ficou meu coração! Eu acho que meu coração ficou lá em cima, e eu vim aqui pra baixo, vou ver como é que eu faço pra buscar!", disse a jornalista.

"Obrigada, Ju, pela coragem e pelas informações", agradeceu Patrícia.

Ju também sugeriu. "Agora eu vou cobrar, Patrícia, pra ter você aqui no The Town. Não precisa vir no elevador, mas vem pra cá pra gente se divertir juntas, que o festival tá incrível".

"Combinado! Vamos dançar juntas, mas o elevador fica fora da programação. Você já representou todas nós aí", concluiu Patrícia.

