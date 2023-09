Reprodução/Instagram Regina Casé teve voo operado pela Latam com destino a Santarém, no Pará, cancelado

Regina Casé usou suas redes sociais para relatar um verdadeiro "pesadelo" que está vivendo neste feriado de 7 de setembro, após ter um voo com destino a Santarém, no Pará, cancelado sem aviso prévio. O voo seria operado pela companhia aérea Latam.

A atriz contou no Instagram que saiu do Rio de Janeiro, em um voo com escala em Brasília. Ela estava acompanhada do marido, Estevão Ciavatta, do filho Roque, de 10 anos, e dos sogros de 87 anos. Contudo, quando a família chegou na capital federal foi informada que o voo até Santarém havia sido cancelado.

"Estou aqui entregue às baratas, não tem ninguém, a gente está andando horas que nem um zumbi, perdido, de um lado para o outro", denunciou Regina nos stories.





"Estou com uma criança de 10 anos, duas pessoas idosas com bem mais de 80 anos, uma pessoa que é deficiente física que vocês conhecem bem, meu marido, com dificuldade de locomoção. A gente já andou quilômetros, não tinha um funcionário da Latam no desembarque para dizer que nosso voo de Brasilia para Santarém foi cancelado", acrescentou.

Após um tempo no aeroporto, Regina e os familiares receberam um voucher para ficarem hospedados em hotel, enquanto um novo embarque era providenciado.

"Depois de muita luta, estamos aqui, chegando no hotel, num táxi que deram pra gente, olha que loucura. Eu estaria agora em um barco em Santarém, já dentro da água, e olha onde eu estou", disse ela ao mostrar o hotel.

Por fim, Casé ironizou a Latam ao agradecer a empresa "por esse pesadelo, por ter tornado nosso feriado inesquecível".

