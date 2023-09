Reprodução/ TV Globo Sandy desabafa sobre fama e rótulos no 'Som Brasil'

Sandy foi homenageada no especial "Som Brasil", da TV Globo, na última quarta-feira (6), e aproveitou a oportunidade para desabafar sobre como lidou com a fama ao longo dos 40 anos.

No programa comandado pelo jornalista Pedro Bial, a cantora relembrou as diversas capas de revista com seu rosto estampado e os rótulos que recebia no passado.

"Eu já tive tanto rótulo e, óbvio, rótulo nunca faz bem. A gente nunca se sente bem. E eu ainda tinha esse trabalho de desmentir às vezes", revelou, ao citar uma manchete que a chamava de santa.



Sandy explicou que sua escolha de ter sua vida pessoal mais reservada, foi um dos motivos que a fez receber críticas ao longo da carreira.





"Todo mundo queria render nesse assunto de vida pessoal. E quando eu tentei escolher preservar a privacidade, eu fui massacrada na imprensa e nas redes sociais. Quando eu casei, eu quis fazer tudo de uma maneira pessoal, privada. Eu fui muito criticada, fiquei antipatizada pelo público, fui cobrada."



"Quando meu filho nasceu, eu fui cobrada dez vezes mais. Eu sou cobrada até hoje porque não exponho a imagem dele na internet. Ele é uma criança normal. Vai para a escola, faz programas no mundo, mas eu não exponho a imagem dele, só", acrescentou.



