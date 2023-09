Reprodução/Instagram Motorista envolvido em acidente com Kayky Brito pede ajuda

Diones Coelho da Silva, motorista de aplicativo que se envolveu no acidente que resultou no atropelamento do ator Kayky Brito está sem conseguir desde o último sábado (2), dia do acidente.

Em entrevista ao Splash, do Uol, o motorista disse que está muito abalado com o que aconteceu, que pensa muito no estado de saúde do ator e que tem sua consciência tranquila.

Ele revela ainda que não tem recursos para consertar o carro, que é financiado e passou por perícia após o acidente, e, para piorar sua situação, foi bloqueado pelo aplicativo 99 e, por estar sem seu veículo, também não pode trabalhar pela Uber, onde seu cadastro ainda se mantém ativo.

"Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino", disse Diones.

O advogado de defesa do motorista, Julio Cesar Filho, afirmou que foi aberta uma vaquinha virtual para ajudar a pagar as dívidas com as parcelas e o seguro do veículo que, até o momento, se somam R$ 10 mil.

"O veículo é o meio de sobrevivência para ele, não entendemos até agora o motivo do bloqueio da 99. No boletim de ocorrência consta crime culposo, quando é praticado sem intenção", disse o advogado.

O motorista, que tem dois filhos, deixará de ganhar por volta R$ 5 mil mensais, caso não consiga recuperar o carro, que comprou recentemente para oferecer um melhor atendimento aos clientes.

"O prejuízo foi avaliado em R$ 10 mil. O valor da franquia é de R$ 4 mil, mais a prestação do carro de R$ 1,7 mil mensais. O carro é o único meio de trabalho. Comprei o carro para trabalhar e, se pagar, não tinha nem 10 mil quilômetros rodados. Nem sei o que fazer. Tenho dois filhos pequenos, e isso agrava ainda mais meu psicológico", disse.

“Os meus danos foram apenas materiais, graças a Deus. Não tem um dia que eu não pense como está o Kayky. Só peço a Deus que tudo fique bem e ele saia logo do hospital”, afirmou Diones.

O iG Gente entrou em contato com a 99, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.