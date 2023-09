Reprodução/TV Globo Linn da Quebrada agradece Ana Maria Braga por aparição no Mais Você

Linn da Quebrada participou do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você nesta quinta-feira (7). A ex-BBB agradeceu por poder aparecer na TV Globo para falar da sua cirurgia de 'feminização' facial.

O procedimento é feito, geralmente, por mulheres transgênero e travestis que desejam deixar os traços do rosto mais delicados.





No perfil do Instagram, a cantora agradeceu a apresentadora pela oportunidade de aparecer na emissora.

"Muito obrigada, Ana Maria. Pela gentileza e ternura do que podemos significar juntas. Os lugares que deslocamos quando colocamos uma travesti sentada à mesa, tomando um café gostosinho, na maior emissora do país, no dia da 'independência'. Algumas coisas significam muito", escreveu ela.

Sobre a cirurgia, Linn contou que fez poucas mudanças no rosto, porém, demorou para se enxergar. "Por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar tirando foto duas semanas após a cirurgia. Totalmente inchada, gente. Parecia um sapo-boi", brincou.

"Fiquei três dias sem olhar na cara do doutor. Eu não sou mais aquela, tirou três dedos de testa", completou ela.

