Reprodução Humorista do SBT recebe alta após internação às pressas: 'Deus cuidou'

A humorista Marlei Cevada, que trabalha no SBT no programa "A Praça É Nossa", recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (7). A atriz foi internada no último sábado (2) após sofrer um desmaio repentino.

Através do Instagram, Marlei Cevada agradeceu o carinho que recebeu dos seguidores durante a semana de internação.

"Eu estou ótima, eu estou bem, já estou na minha casa, hoje eu adquiri a minha Independência, vim para casa. Graças a Deus! Todos os meus exames que eu fiz, tá belezinha, to ótima, eu acho que foi uma sucessão de coisas que gerou a falta de sangue na no cérebro", explicou.

Marlei afirma que teve que síndrome vasovagal, quando o individuo perde a consciência devido à demora na chegada de sangue no coração e no cérebro. "Eu estava sem comer, estava cansada, estava tomando remédio pra gripe, então um monte de coisas que acarretou", refletiu.

A humorista teve dois desmaios, um em casa, que acabou deixando um hematoma na testa, e outro já no hospital. Ela foi internada na UTI para que o acompanhamento fosse mais detalhado.

"Foi uma pausa necessária, mas que vai que deu tudo certo. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada mensagem que vocês me mandaram, essa corrente do bem, do amor que vocês me mandaram, porque eu senti, realmente eu senti. E agradecer todo mundo, agradecer o pessoal do hospital, a cada técnico, enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, vocês foram fofos comigo", completou.

No Instagram, Marlei escreveu: "Hoje foi o dia da minha independência. Final feliz pra essa história nadaverrr. Obrigada a cada mensagem de carinho, fez toda diferença. Deus cuidou de tudo!".