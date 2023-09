Reprodução/Instagram 07.09.2023 Ator e cantor pretende utilizar a plataforma para compartilhar conteúdos diferentes dos habituais para a rede social

Fiuk se rendeu as plataformas de conteúdo adulto e criou uma conta no Privacy, contudo ele não pretende postar fotos e vídeos íntimos, como o habitual na rede social. O ator e cantor irá dividir com os pagantes algumas de sua grandes paixões: carros, corridas, drifs e tudo relacionado ao universo automotivo.

Quem quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo pagará um valor mensal de R$ 25 reais, no preço promocional de lançamento.













O cantor chamou a atenção nas redes sociais em julho deste ano quando compartilhou a primeira vez que andou de ônibus na vida, aos 32 anos.



“Sextou no busão. Qual a próxima parada? Imagineland. Bom dia, família”, escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores de Fiuk repercutiram o momento e brincaram com o uso tardio dos ônibus, que são tão comuns para a maior parte da população.















