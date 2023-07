Reprodução Instagram - 28.07.2023 Fiuk em ônibus pela primeira vez

Nesta sexta-feira (28), o artista Fiuk surpreendeu os seguidores ao compartilhar o registro da primeira experiência usando um ônibus para se locomover. Ele, que já tem 32 anos de idade, compartilhou fotos no transporte público através do Instagram.



“Sextou no busão. Qual a próxima parada? Imagineland. Bom dia, família”, escreveu o ator na legenda da publicação em que está dentro do ônibus pela primeira vez. Nos comentários, os seguidores de Fiuk repercutiram o momento e brincaram com o uso tardio dos ônibus, que são tão comuns para a maior parte da população.



“Meu Deus! Eu vivi para te ver num busão”, admitiu uma internauta. “Ônibus do aeroporto de Guarulhos”, opinou outro seguidor. “Vai viajar para onde? Esse busão está muito vazio”, indagou uma terceira fã.



Além disso, um dos fãs escreveu: “Cara de quem nunca andou em um busão”. Como resposta, Fiuk confirmou que realmente nunca tinha andado de ônibus até hoje (28) e disse que, de fato, era a “primeira vez” que ele usava esse tipo de transporte para se locomover.



A última novela de Fiuk foi “A Força do Querer” (2017) no papel de Rui, um dos personagens principais da trama e que vivia um triângulo amoroso com Ritinha (Isis Valverde) e Zeca (Marco Pigossi). Em 2021, ele ficou em terceiro lugar no “Big Brother Brasil”, reality que coroou Juliette Freire como a campeã da edição.



Confira a publicação: