Trama

A novela gira em torno da loja de departamentos Fuzuê, que tem um tesouro escondido há 300 anos. A protagonista da história é a mocinha Luna (Giovana Cordeiro), uma jovem simples que produz e vende biojoias. Ela é moradora do Bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro, e busca pistas sobre o desaparecimento da mãe, Maria Navalha. (Olivia Araújo). A ex-cantora da Lapa sumiu e foi vista, pela última vez, com um mapa nas mãos na loja Fuzuê.