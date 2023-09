Reprodução/Instagram Luciano Szafir

Luciano Szafir relembrou as dificuldades da recuperação após ter testado positivo cinco vezes para Covid-19, principalmente quando presenciou o seu coração parando de bater totalmente.

"Meu coração teve um problema sério durante o sono. E existe uma injeção, um remédio, que desliga seu coração para ligar de novo. Se ele começar a acelerar muito, vai chegar uma hora que vai dar problema, então tem que baixar. Quando você toma a medicação a sensação é de estar pulando no vazio, só que nem sempre você volta [a viver]", explicou ele no programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, que vai ao ar na quinta-feira (7).





O ator detalhou o que pensou quando ouviu a máquina anunciando a perda dos batimentos cardíacos. "Na hora que começou o ‘pi’ [barulho do monitor cardíaco], falei: ‘Agora vai apagar a luz e acabou. Caramba! Não estou pronto para ir embora, tem muita coisa que quero fazer.’ Aí você começa a ver desde o nascimento, lembrei do nascimento dos meus filhos, lembrei dos meus pais, que conheci a Luhanna e de uma série de coisas boas, como se estivesse me despedindo… Você sente o sangue ficar gelado, senti parar de correr o sangue no meu braço", contou Szafir.

O artista passou a usar a bolsa de colostomia após ter o intestino perfurado, em 2021, enquanto tratava embolia pulmonar, devido a uma reinfecção do Covid.

"Uma dor absurda que morfina não dava conta. Tive que tomar quetamina [anestésico] para cavalo. (...) Quando abri o olho da entubação: ‘O que é isso aqui?’ Eu era totalmente ignorante a respeito, não conhecia ninguém que usasse bolsa de colostomia, nem amigos ou parentes, porque as pessoas tendem a esconder", disse.

Recuperado, Luciano Szafir afirmou que está voltando a praticar esportes. "Fui para a aula de spinning. O médico não está querendo, mas quero lutar meu último campeonato de jiu-jitsu e disputar o mundial, mas isso é para o ano que vem", concluiu.

