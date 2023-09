Reprodução Filha de Steven Spielberg desiste da carreira pornô; saiba motivo

A filha de Steven Spielberg revelou que desistiu da carreira pornô nas plataformas de conteúdo adulto.

Para o Daily Star, Mikaela George Spielberg contou que pretende volta para a carreira como artista plástica.





"Meu objetivo final para minha vida é começar a pintar novamente, e [sua carreira pornográfica] é uma maneira de chegar a um ponto onde estou segura em minhas finanças para pintar", disse.

Ela começou nas plataformas em 2020, alegando que os sites como ManyVids e OnlyFans foram parte do "processo de cura" contra problemas de saúde mental. Porém, segundo ela, não conseguiu se manter no meio.

"Na outra plataforma onde eu estava trabalhando - e não vou dizer o nome, porque não cabe a mim falar muito sobre isso - havia também muito roubo e pouco cuidado com os artistas, ou regulamentos, ou segurança legal", explicou Mikaela, que cobrava R$ 74,58 por conteúdo.

Quando a jovem anunciou a decisão de usar as plataformas, um amigo próximo da família disse ao Page Six que os pais de Mikaela não estavam felizes com a escolha, mesmo a apoiando. Ela chegou a negar.

"Apesar do que as pessoas escreveram por aí, eles não estão envergonhados. Eles meio que esperavam que essa fosse minha carreira... um tipo de arte diferente, arte de tabu, porque eles sempre souberam que eu sou um pouco neurótica", rebateu.

