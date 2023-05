Reprodução Mansão de R$ 18 milhões da Boca Rosa

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou na última segunda-feira (1º) que comprou a casa própria. Uma mansão de R$ 18 milhões localizada na região de Granja Viana, em São Paulo. A notícia foi muito comemorada no Instagram da empresária, que estava afastada das redes sociais devido duas cirurgias que fez: a retirada das amígdalas e a rinoplastia.

Avaliada em R$ 18 milhões, a mansão escolhida por Boca Rosa já foi tema de um vídeo do influenciador Casimiro Miguel, que apelidou a residência como 'Casa do Tubarão'. O apelido faz referência aos tanques de água salgada que mantém uma coleção de corais, peixes e tubarões.

"Realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que é comprar minha a casa. E não é porque é minha, não (risos)... Mas é uma das casas mais incríveis que eu já vi na minha vida", contou aos seguidores do YouTube.

A estrutura da casa é composta por paredes de vidro sustentadas por vigas metálicas. Projetada pelo antigo proprietário, a mansão tem o proposito de ser completamente integrada visualmente.

"Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: 'Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas'. Eu ia na casa das pessoas e falava: 'Poxa, um dia quero morar numa casa dessas'. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida. Tenho até um cavalo, e eu poderia estar lá com ele agora", comemorou no vídeo do canal.

Além dos tanques para tubarões e peixes, a residência foi construída na frente do haras do condomínio e conta com piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia de ginástica e espaço para spa. A casa de R$ 18 milhões também tem uma área dedica para ser canil e proporcionar o melhor conforto aos pets, como ar-condicionado.

Bianca revelou que a espera da casa dos sonhos demorou 12 anos. "Quando eu cheguei aqui com a minha família, eu parava e falava assim: 'Cara, eu tô aqui mesmo?'. Uma hora, minha família estava no cinema (aqui de casa), e eu pensei: 'Deus, eu tô aqui mesmo?'".