Reprodução/Instagram Iggy Azalea briga com jornalista brasileiro por show no The Town

A passagem de Iggy Azalea no Brasil deu o que falar nas redes sociais. Após a apresentação no The Town , o Estadão apontou o show dela e de Alok como os piores do primeiro final de semana.

O jornalista brasileiro, José Norberto Flesch, divulgou a lista do portal e foi surpreendido com uma resposta bem ofensiva da cantora.





"Não é minha culpa que você é um homem velho feio e eu não faço música pra você. É para os bebês, você não está convidado! Imagine!", disse ela, achando que a crítica teria vindo dele.

Com a repercussão da notícia, Flesch fez questão de responder a artista. "Oi,

Iggy Azalea. Pelas letras das suas 'músicas', sempre percebi que não era boa em interpretação, agora, além de burra, se mostrou preconceituosa. E acho que não tem tanto público assim para querer falar que pessoas mais velhas não são seu público alvo. Mas recado dado: se você for mais velho, não escute Iggy Azalea. Ela não faz música para você", rebateu ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Oi, @IGGYAZALEA



Pelas letras das suas “músicas”, sempre percebi que não era boa em interpretação, agora, além de burra, se mostrou preconceituosa. E acho que não tem tanto público assim para querer falar que pessoas mais velhas não são seu público alvo. Mas recado dado: se você… https://t.co/TSOg4wuUtY — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 5, 2023