Reprodução/Instagram Victor Meyniel celebra aniversário após agressão por homofobia

Após ser vítima de um ataque homofóbico no final de semana, Victor Meyniel apareceu nas redes sociais para comemorar o aniversário. O ator completou 26 anos no sábado (2), mas só conseguiu celebrar agora.

O perfil do Instagram, o humorista compartilhou um registro da infância e agradeceu pelo carinho que vem recebendo do público.





"Acabei não tendo tido a oportunidade e o tempo de vir aqui agradecer a esse novo ciclo que me foi dado! 26 anos. 26 primaveras. Quanto mais cresço, mais resiliente fico, mais amor recebo, mais crescimento pessoal construo! Obrigado sempre pelo carinho, e daqui seguimos em frente. Que venham mais ciclos renovados", escreveu ele.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram mensagens de carinho e apoio.





A agressão

Em uma boate de Copacabana, a Substantion Clube, Victor Meyniel e Yuri de Moura Alexandre teriam se conhecido. Após isso, eles foram para o apartamento de Yuri. De acordo com Meyniel, em entrevista ao jornal O Globo, os dois se beijaram, beberam vinho e tudo ocorria normalmente até que uma amiga de Yuri chegou.

“Ficou agressivo e me xingava a todo instante. Não entendi a atitude dele comigo. Há alguns segundos, ele estava um amor de pessoa. Será que era algum transtorno de personalidade? Ou ele não era seguro da própria sexualidade? Não importa. Nada justifica uma agressão”, contou ao jornal O Globo.

O ator também pontuou: “Ele me jogou para fora do apartamento com muita violência. Caí no chão, em frente à porta, descalço”. Victor destacou que, após descer o elevador, as agressões continuaram na portaria, onde o porteiro presenciou tudo .

“Foram cerca de dez minutos de agressão. Yuri me jogou no chão e me deu diversos socos no rosto e nos braços. Eu gritava por socorro, mas não tinha ninguém para me ajudar”, lembrou em entrevista ao jornal O Globo.

