Reprodução Deolane Bezerra faz as pazes com a irmã Dayanne Bezerra: 'Juntas'

A advogada Deolane Bezerra aproveitou o Dia do Irmão, comemorado nesta terça-feira (5), para fazer as pazes com a irmã Dayanne Bezerra. Deolane e Dayane estavam brigadas desde o São João de Carlinhos Maia, quando Dayannese envolveu em briga com Rico Melquíades.

Através do Instagram, Deolane publicou uma foto ao lado da irmã. A viúva de MC Kevin está no hospital, após complicações de intestino. Deolane realizou lipo LAD recentemente.

"Juntas não temos medos, somos poderosas!!! Te amo", declarou a viúva. "Deus sabe de tudo", respondeu Dayanne.

A mãe das influenciadoras, Solange Bezerra, celebrou a reconciliação das filhas. "Meu coração mal cabe no peito, agora sim, minha felicidade está completa. A minha família é benção do senhor", escreveu.

Além de Dayanne e Deolane, Solange também é mãe de Daniela Bezerra, que comentou: "Minha família é herança do Sr., nada nos abalará".