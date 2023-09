Reprodução Burning Man: DJ brasileiro andou por 2 horas na lama do deserto

O Dj Lukas Ruiz, conhecido como Vintage Culture, foi uma das pessoas que estiveram na edição caótica do festival Burning Man, realizado no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. No sábado (2), o evento foi destruído após uma tempestade de chuva atingir o local, deixando a área repleta de lama.

"Na história do Burning Man nunca havia chovido tanto e, a julgar pelo céu de domingo, a chuva poderia começar novamente a qualquer momento. Os organizadores do Burning Man fecharam as estradas. Eles são uma equipe fantástica e bem preparada, mas ninguém esperava tanta chuva no deserto", relatou ao g1.

Lukas conta que já no sábado tentou deixar a cidade do evento, mas foi surpreendido por uma tempestade arrebatadora. No domingo (3), ele se arriscou ao andar por 2 horas no deserto e após, ao andar de carona com um desconhecido, na caçamba do caminhão.

"Caminhamos por horas na lama. Ajudamos pessoas ao longo da jornada e eles também nos ajudaram. Finalmente chegamos a uma estrada pública. Um desconhecido que passava em seu caminhão nos pegou e nos deixou andar na caçamba da carga", contou.

A decisão de enfrentar o deserto a pé foi motivada pela agenda de shows. Lukas tinha compromissos importantes em Chicago.

"Eu tinha que estar em Chicago na noite de domingo para um grande festival. Minha equipe e eu tomamos a difícil decisão de cruzar o deserto de Black Rock a pé. Ainda não consigo acreditar que chegamos a Chicago para o show. Foi uma experiência que sempre vou lembrar", avaliou.