Reprodução Instagram - 04.09.2023 Geisy Arruda e Anitta

Convidada do “Link Podcast”, Geisy Arruda rebateu as declarações de Anitta , que havia afirmado recentemente ter sido a primeira brasileira a sofrer cancelamento na internet. Geisy alegou que, na verdade, ela foi a primeira pessoa a ser vítima do fenômeno, caracterizado por diversas críticas, condenações e julgamentos.



“Eu fui a primeira pessoa, literalmente, cancelada no Brasil. Nem existia esse termo. A Anitta falou essa semana que ela foi a primeira pessoa cancelada, é mentira! Porque, em 2010, a Anitta estava lá na furacão 2000, tentando ser conhecida”, iniciou Arruda.



“Ela não foi a primeira, a primeira fui eu”, reafirmou ela. Geisy ainda ironizou o ‘pioneirismo’ de Anitta. “Como em tudo a Anitta quer ser primeira, então. Enfim, mas ela não foi”, disse. A influenciadora também relatou que, na ocasião em que foi cancelada, “não tinha internet para me defender, não tinha como fazer vídeo de camisa branca e pouca maquiagem”.



Geisy ficou conhecida após ser extremamente hostilizada e criticada por usar um vestido curto rosa na faculdade em 2009. Na época, além do julgamento de colegas e professores da própria instituição, ela também foi julgada pela população, após ser retirada da faculdade por policiais e o caso virar notícia nos jornais nacionais e internacionais.

Confira a entrevista em que Geisy fala do cancelamento que sofreu: