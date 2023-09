Foto: Reprodução / Instagram / @adele Adele revela sofrer com infecção por fungos

Adele está em negociações para sua terceira residência em Las Vegas. Desta vez, a cantora pode ganhar £ 1 milhão por noite, o equivalente a R$ 6,2 milhões segundo cotação atual. Ela está se apresentando na cidade desde novembro de 2022.

A segunda residência da artista acaba em novembro e ela já está se preparando para a terceira. O local recebe até 4.000 pessoas e Adele poderá levar até £ 1 milhão por noite. O novo acordo permitiria que ela passasse todos os dias com o filho Angelo, de 10 anos.

“[A turnê] também é muito menos cansativa fisicamente do que uma turnê e significa que ela pode ser mãe em tempo integral de segunda a sexta-feira. Os chefes do Caesars Palace estão desesperados para contratá-la para outra série de shows no ano novo e estão bolando um acordo que ela achará muito difícil de recusar, perto de £ 1 milhão por noite. Ela será a estrela da música feminina mais bem paga da strip”, disse uma fonte próxima ao Mirror.