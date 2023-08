Reprodução/ Instagram Conheça a mansão que MC Cabelinho morava com Bella antes do término

Na última terça-feira (29), Bella Campos oficializou o término com MC Cabelinho após oito meses de relacionamento. A separação aconteceu após rumores de traição por parte do cantor. Ainda segundo boatos, a atriz mandou um caminhão de mudança para a mansão luxuosa onde morava com o ex-namorado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



O ex-casal já publicou diversas fotos e vídeos na mansão. Além deles, o arquiteto responsável pelo projeto da casa, o Octávio Rezende (@orse.arquitetura), já fez um tour no local. No vídeo do profissional é possível ver o hall de entrada, a sala de estar e de jantar, cozinha e a terraço no segundo andar.

Na sala de estar, há diversos espaços para relaxar, comoltronas e sofás confortáveis.A cozinha tem um desing moderno, com vários armários na coz cinza. No segundo andar, a mansão tem um terraço com telhado retrátil.A mansão também tem uma sauna acoplada à piscina, estúdio de música e uma jardim extenso.

A casa foi cenário para a entrevista que casal gravou para o "Fantástico". O vídeo do arquiteto foi do dia das gravações. "Um pouco desse dia agitado com esses clientes e amigos mais do que divertidos!", escreveu ele na legenda.