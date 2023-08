Reprodução/Instagram Bella Campos e MC Cabelinho apagam fotos juntos nas redes sociais

Após toda a polêmica envolvendo o fim do relacionamento de Bella Campos e MC Cabelinho, o ex-casal resolveu tirar qualquer vestígio do namoro das redes sociais.

Os internautas notaram que os atores apagaram todas as fotos que tinham juntos no perfil do Instagram.





Na web, os fãs dos dois comentaram a limpa nas contas. "Tipo cena de tragédia", lamentou uma; "Se acabou, vai ficar com foto no perfil pra que? Óbvio apagar né!", opinou outra; "Faziam um casal tão bonito, que pena viu MC molequinho", comentou mais uma.

Após confirmar o término com MC Cabelinho e em meio aos rumores de uma suposta traição, a atriz Bella Campos ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram até esta terça-feira (29), dia em que ela já soma 8,1 milhões de seguidores.

