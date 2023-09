Reprodução / Instagram Blink-182 cancela turnê por emergência com Kourtney Kardashian

A banda Blink-182 confirmou o adiamento das datas europeias da turnê, afirmando que Travis Barker saiu às pressas por conta de uma emergência de Kourtney Kardashian, que está grávida do primeiro filho com o baterista. A informação foi dada por meio do Twitter da banda na manhã desta sexta-feira (1).

"Devido a um assunto familiar urgente, Travis teve que voltar para casa, nos Estados Unidos. Os shows em Glasgow, Belfast e Dublin estão sendo adiados. Mais informações sobre seu retorno à Europa e datas remarcadas serão fornecidas assim que estiverem disponíveis", diz o comunicado.

Apesar da declaração não fornecer informações sobre o porquê do cancelamento dos shows, sabe-se que a Kardashian está na fase final da gestação. Além disso, Travis postou imagens do que seria supostamente uma capela, em uma delas, um recado: “Juntos nós rezamos”.

Kourtney não posta nas redes sociais desde quinta (31).

O casal oficializou a união em junho de 2022 e estão esperando o primeiro filho juntos, um menino. Kourtney já tem três filhos, Mason, de 13 anos, Penelope, de 11, e Reign, de 8, fruto da relação com o ex, Scott Disick. E Travis é pai de dois filhos, Landon, de 19 anos, e a filha Alabama, 17, com sua ex-esposa, Shanna Moakler.