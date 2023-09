Reprodução/Instagram - 01.09.2023 Vídeo de Gustavo Mioto celebrando show de Ana Castela viralizou nas redes sociais





Gustavo Mioto viralizou nas redes sociais com um vídeo em que aparece celebrando que a namorada, Ana Castela, atingir a nota de "Solteiro Forçado" em um show. O conteúdo repercutiu após a cantora chorar por não conseguir fazer o mesmo na apresentação da música na Festa do Peão de Barretos .

Na performance do último fim de semana, Ana caiu no choro após desafinar em um trecho da canção. Já no vídeo com Gustavo, a artista consegue atingir a nota e recebe o apoio do namorado nos bastidores. O cantor aparece levantando os braços e aplaudindo a companheira na ocasião.





"Ele sabe melhor que ninguém o quanto isso era importante para ela", reagiu uma pessoa ao comentar o vídeo no Twitter. "Que lindo. Bom demais ter com quem contar", avaliou outra. "Quem fala que é marketing, nunca amou na vida. Eles amam por completo, nos detalhes", opinou mais uma.

A comemoração do Gustavo Mioto vendo a Ana Castela voltando a acertar a nota da musica “Solteiro forçado” após ela ter dificuldade em algumas apresentações ❤️ pic.twitter.com/wvz0mTePzo — Versinho (@VSertanejo) September 1, 2023





Além do vídeo em que aparece apoiando a namorada, Mioto também defendeu Castela após o caso em Barretos. "A gente se cobra demais achando que tem que provar alguma coisa. Mas me fala, com os ingressos esgotados, Brasil cantando, número 1 há [muitas] semanas, precisa provar mais alguma coisa? Nada. Hoje não é dia mais de prova, é dia de comemoração só", afirmou.

