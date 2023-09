Reprodução/Instagram - 17.07.2023 Maria Guilhermina é a filha caçula de Letícia e Juliano Cazarré





Letícia Cazarré denunciou uma tentativa de golpe com a imagem da filha, Maria Guilhermina, que encontrou nas redes sociais. A esposa de Juliano Cazarré compartilhou um perfil no Instagram que se passava por uma página oficial da caçula e promovia jogos de sorte para os mais de 174 mil seguidores.

A stylist explicou que o perfil iniciou como ação de fãs, mas destacou que a família de Maria Guilhermina não é responsável pela administração da página. "Atenção, esse perfil da Guilhermina não é feito por nós", alertou nos stories.





"Começou como um fã-clube e agora tem um link de jogos de azar que pede dinheiro. Absurdo", complementou. Maria tem 1 ano e é a mais nova dos cinco filhos de Letícia e Juliano - Vicente, de 13 anos, Inácio, de 10 anos, Gaspar, 4 anos, e Maria Madalena, 2 anos.

A caçula do casal nasceu com uma condição rara no coração, chamada de Anomalia de Ebstein. Ao longo do primeiro ano de vida , passou por cirurgias e acompanhamentos médicos, experiências compartilhadas por Letícia nas redes sociais.





