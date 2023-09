Reprodução/ Twitter Demi Lovato e Post Malone desembarcam no Brasil para o The Town 2023

Demi Lovato e Post Malone já estão no Brasil para participarem do The Town, festival de música que acontece em São Paulo nos próximos dias. A cantora desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, já o cantor chegou em Curitiba, onde se apresenta nesta sexta-feira (1). Ambos cantam no festival no sábado (2).



Tanto Demi,quanto Post Malone foram recepcionados por dezenas de fãs. O cantor, inclusive, falou com algumas pessoas que estavam à espera dele.

Demi Lovato chegou ao Brasil!



pic.twitter.com/983m4qgx97 — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 1, 2023





Simplesmente Post Malone mandando um VAI CORINTHIANS pic.twitter.com/90WVUsL4sX — Time do Povo (@povotime1910) September 1, 2023





🚨AGORA: Post Malone chega no Brasil, esbanja carisma e atende fãs que o esperavam no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba.



pic.twitter.com/hHFTWxtJoS — CHOQUEI (@choquei) August 31, 2023





O The Town acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, e além dos artistas, terá Bruno Mars. Rumores apontaram que o cantor também já desembarcou no Brasil.

+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal