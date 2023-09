Reprodução Instagram - 01.09.2023 Carolina Dieckmann faz acrobacias no telhado

Carolina Dieckmann , atriz, surpreendeu os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (1), quando publicou um álbum de fotos em que aparece, pendurada no telhado de casa, fazendo acrobacias. Recentemente, a atriz estava viajando com o companheiro, Tiago Worcman, e passou pela Turquia e pela Grécia após o fim de “Vai na Fé” .



“sextôw pipôw”, escreveu ela na legenda da publicação em que mostrou aos fãs as acrobacias que fez hoje (1). A artista fez referência a gíria “Sextow”, usada pelos internautas nas sextas-feiras. Além das poses acrobáticas, Dieckmann postou o registro de um gato no meio da sequência de fotos.



Nos comentários do post, os seguidores repercutiram o momento.“Deu quantos segundos essa foto de você pendurada?”, brincou um seguidor de Carolina. “Queria ter a sua disposição”, admitiu outra internauta. “Você é fenomenal”, elogiou outro seguidor.

Confira o álbum de fotos na íntegra: