Além de Eliezer: famosos que realizaram ginecomastia

Eliezer chamou a atenção das redes sociais ao revelar que realizou uma cirurgia para tratar a ginecomastia , uma condição de desenvolvimento anormal das mamas em homens, que pode ser gerada através de um desequilíbrio hormonal ou por causas fisiológicas, causando aumento ou inchaço.

Eliezer

O influenciador realizou o procedimento nesta quarta-feira (30) e entregou os motivos para a intervenção. "O tamanho das minhas mamas sempre me incomodou muito. Minhas mamas cresceram muito e hoje vou tirar", disse.

"Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais", disse no pós-operatório. Em declarações anteriores, o influenciador falou sobre o desconforto. "Por mais que eu sempre tenha levado isso muito 'de boa' com pessoas que 'me zoam', principalmente quando estava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e que piorou durante a gestação da [filha] Lua", afirmou ele após a cirurgia.





The Rock

O ator Dwayne Johnson fez o tratamento aos 33 anos. O médico avaliou que o caso dele era uma mistura de ginecomastia com gordura peitoral. Durante a cirurgia, a equipe médica também realizou uma lipoaspiração para sugar a gordura das mamas.





Mateus Salles

O cantor sertanejo se submeteu a redução das mamas em junho deste ano. Ele contou que a condição foi motivo de bullying na época da escola. "Optei, porque é uma coisa que me incomodava desde a adolescência. [...] Quando surgiu a oportunidade eu fiz", disse.





Leo Stronda

Faz mais de cinco anos que o youtuber e fisiculturista realizou a cirurgia por conta da glândula mamária grande. "A minha cirurgia durou apenas 40 minutos. O pós-operatório foi mais delicado. Antes da cirurgia, parei de tomar alguns medicamentos. Paguei R$ 4.500 na cirurgia. É possível fazer pelo SUS, mas há uma certa fila de espera", explicou.





DJ Netto

O músico percebeu o crescimento das mamas ainda na adolescência, porém a cirurgia só foi realizada quando ele tinha 26 anos. Roupas e fotos nas redes sociais eram grandes inseguranças do artista.

