Matheus Abreu recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (31). O ator estava internado desde segunda-feira (28) no Hospital da Fundação Ouro Branco, em Minas Gerais, após sofrer um acidente de moto .





A assessoria do artista atualizou o estado de saúde de Matheus ao iG Gente. "Matheus teve alta hoje pela manhã e não teve nenhuma fratura", afirmou o comunicado.

Abreu foi atropelado na Avenida Conselheiro Lafaiete, no bairro Primeiro de Maio. O motorista do carro atingiu a lateral da moto enquanto fazia o retorno em direção a via onde o ator circulava. Ele realizou exames e ficou em observação no hospital da região até receber alta.



Entre os papéis recentes de Matheus Abreu na TV está o de Eduardo, em "Vai na Fé" (2023). Ele também trabalhou nas novelas "Malhação - Viva a Diferença" (2017), "O Sétimo Guardião" (2018) e "Quanto Mais Vida, Melhor!" (2019), além de competir no Dança dos Famosos de 2019.

