Regis Danese está com estado de saúde regular e consciente após acidente

Na tarde desta quinta-feira (31), a equipe médica divulgou um boletim médico atualizando o estado de saúde de Regis Danese. O cantou gospel sofreu um acidente de carro na última madrugada, mas felizmente tem estado de saúde regular.

O artista está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).





"O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente João Geraldo Danese Silveira, conhecido como Regis Danese, está internado na UTI da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente", disseram.

A nota ainda detalhou os procedimentos pelo qual o cantor passou. "Durante a coletiva de imprensa realizada na unidade, Dr. Alan Kagan, médico especialista em cirurgia geral, informou que ainda na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento)".

"O paciente também possui uma fratura fechada no antebraço (sem exposição óssea), que não necessitou de intervenção cirúrgica imediata. Salientamos que Regis Danese permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação", concluiu o boletim.

