Reprodução/Globo Globo demite repórter Clayton Conservani após 27 anos; saiba mais

O repórter Cleyton Conservani revelou ter sido demitido pela Globo nesta quinta-feira (31). O jornalista passou 27 anos trabalhando para emissora, onde cobriu esportes radicais e expedições pelo mundo.

"Estamos mudando nossa forma de trabalho, fui desligado hoje, mas volto a produzir em março. Tudo muito bem conduzido, mas fico livre para avaliar propostas, estou muito forte e saudável para seguir minhas expedições pelo planeta", disse para o site F5.

Durante quase três décadas, Cleyton Conservani produziu matérias para a emissora, sendo os principais programas o "Esporte Espetacular" e "Fantástico". Em 2005, ele surpreendeu ao escalar o Monte Everest. Em 2007, ele se aventurou ao escalar a montanha mais fria do mundo, localizada no Alasca.

Segundo a reportagem, Cleyton Conservani já estaria negociando com a produtora Play9, de Felipe Neto e do ex-executivo da Globo João Pedro Paes Leme.

"Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes. Cruzei desertos em ultramaratonas, mergulhei em cavernas, escalei algumas das maiores montanhas do mundo, sobrevivi a um terremoto no Nepal, me arrisquei um bocado para fazer o que eu amo (...). É uma nova fase onde posso dizer sim para novas oportunidades, realizar sonhos e ter liberdade para escolher."