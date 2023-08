Reprodução/ Instagram Lara Silva é a filha mais velho de Faustão

Nesta quinta-feira (31), Lara Silva, filha de Faustão, fez um post no Instagram agradecendo ao doador do coração que foi transplantado no apresentador, no último domingo (28).



"Meu agradecimento eterno ao doador Fabio e a sua família, e a todos os doadores de órgãos e suas famílias. Só quem passa por isso sabe o tamanho da gratidão que estamos sentindo", iniciou ela no texto.

Lara, que é cantora, ainda fez um agradecimento especial à equipe médica do pai, e a todos os profissionais de enfermagem pelos cuidados com Fausto Silva. " Muito obrigada a todos os m[edicos e auxiliares, pela dedicação e generosidade à vida do outro. E para as inúmeras mensagens de força e carinho que recebi, pelas orações e para as pessoas que buscam se informar corretamente sobre o processo de doação. É difícil colocar em palavras o tamanho da gratidão. Obrigada por tanto! Desejo paz, saúde e prosperidade para cada um de vocês e suas famílias", escreveu ela.