Reprodução/Instagram Rose Miriam resgata fotos com o filho em meio a briga por herança de Gugu

Rose Miriam apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (30) e relembrou fotos com o filho, João Augusto, em meio a briga judicial pela herança de Gugu Liberato .

No perfil do Instagram, a mãe dos filhos do apresentador resgatou imagens onde aparece sorridente e abraçada com o herdeiro.





"Momentos que nunca deixaram de existir", escreveu ela na legenda.

Vale ressaltar que a ex-companheira e o primogênito estão em lados opostos na briga judicial pela herança do apresentador.

Recentemente, Rose Miriam fez uma declaração a João ao vê-lo no SBT . "João, meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo incondicionalmente que você seja uma pessoa sempre feliz em todos os aspectos da vida. Mamãe ficou muito feliz e emocionada por saber que você caminhou pelo mesmo caminho que o papai, tão alegremente caminhou em direção ao palco onde sempre foi recebido com amor e carinho por todos", iniciou a mãe.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !