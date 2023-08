Reprodução/Instagram Rodrigo Faro esclarece 'puxada de tapete' de Angélica

Na última terça-feira (29), Rodrigo Faro relembrou a época que trabalhou na TV Globo. O apresentador contou seria o apresentador do programa Fama, porém depois descobriu que a chance foi passada para Angélica e Toni Garrido.

"Eu tinha gravado um piloto. Olha que loucura. Eu trabalhava como ator, e eles me chamaram para apresentar um piloto. Eu gravei esse programa, eles adoraram", disse ele em entrevista ao jornalista Flávio Ricco no Programa de Todos os Programas, no YouTube.





"Quando estava tudo certo para eu fazer o programa, eles colocaram o Toni Garrido e a Angélica para apresentar. Me tiraram da apresentação. Quando eu vim para a Record, eu vim para apresentar um programa de música, o Ídolos, que era no mesmo estilo que o Fama", completou.

Após a repercussão da fala, Faro fez questão de esclarecer os rumores que surgiram sobre um ressentimento com Angélica.

"Tinha gravado um piloto pra apresentar o Fama aí a emissora acabou escolhendo Angélica e Toni Garrido, isso foi uma decisão da emissora, jamais fiquei magoado com a Angélica, se tem uma pessoa que eu gosto nessa vida, que eu respeito, que eu adoro, que eu admiro é a Angelica... A Angélica tem uma história de vida comigo, de muitos anos, só a gente sabe o que a gente ralou pra conquistar o que a gente conquistou", declarou.

Por fim, Faro explicou que a decisão foi apenas da emissora e que o ocorrido o fez sair da empresa e buscar uma nova oportunidade. "Jamais nessa altura diria que fiquei magoado com a Angélica, jamais! A decisão de não me colocar pra apresentar o programa foi uma decisão da diretoria, jamais da Angélica, queria deixar isso muito claro, foi exatamente essa decisão que fez eu correr atrás do meu sonho de ser um apresentador, todo meu amor, meu respeito, Angélica é minha amiga, frequenta minha casa, isso foi tão somente uma decisão da Globo que acabou motivando minha decisão de saída", concluiu.

