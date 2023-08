Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta tem 60 músicas prontas para novo álbum em 2024

"Estou tão nessa que qualquer pessoa que conheço, pergunto qual o signo e mapa para entender porque essa pessoa foi colocada na minha vida. Teve um dia que eu falei, 'Deus, me dá um sinalzinho aí'. Saí, fui apresentada a uma pessoa e perguntei, 'qual o seu mapa e tal?'. O mapa era tudo o que eu precisava naquele momento", revelou ela, que apareceu perguntando o mapa astral para o jogador mexicano Kevin Alvarez, em vídeo compartilhado por uma amiga.

A cantora ainda comentou sobre a evolução pessoal. "Quando a gente está ocupada olhando para sei lá o quê, a gente não entende que o outro pode ter várias respostas para a gente. Não é à toa que a gente atrai as pessoas para nós. É para a gente aprender, transmutar ou para testar a gente. Por exemplo, um momento em que você não está se valorizando... Você vai atrair uma pessoa que te mostre que você tem que estar se valorizando, seja no comportamento dessa pessoa ou no modo em que ela trata você."

"Quando você aprende a perceber, você pega o pulo do gato. Não significa que vá perceber na hora, você pode perceber aos poucos. Tenho pressa! Mas aí está aí outra coisa que a vida está me jogando agora, pessoas que não tem pressa, para eu aprender a não ter presa, respeitar o tempo. Não vamos ter pressa. A vida nesses tempos está me ensinando a não ter pressa. Toda vez que eu tenho pressa, ela fala, 'Toma', na minha cara", analisou.

Ela também explicou como faz para evitar ser afetada quando tem o ego ferido. "Tem que ser generoso com você mesmo, encontrar suas qualidades, entender o porquê do seu ego estar sendo ferido. É sobre você não se aceitando. Você tem que se abraçar, abraçar seus erros, suas qualidades... Falar para você, 'sou bonita e legal'. Aí você vai cagar se o outro feriu o seu ego. Não estou dizendo que seja fácil. O que o outro faz com o outro é um reflexo do que ele tem dentro dele, de como ele trata a si próprio. O que tem que importar é como a gente está se tratando", falou.

A artista revelou também que tem vontade de casar e ter filhos, mas que antes precisa realizar apenas mais dois sonhos. "Acredito (no amor singelo), mas acredito que para chegar nele, a gente tem que passar por muitos testes que preparam a gente para o maravilhoso. Super tenho vontade de casar, ter filho e me dedicar a eles, mas só quero realizar mais uns dois sonhos antes. Depois está tudo certo. Estou preparada! Pode vir", disse.