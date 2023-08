Virgínia Fonseca, Maiara e Maraisa e mais famosas que tiveram alopecia

Virgínia Fonseca

A influenciadora contou, em entrevista a Léo Dias, que começou a ter "buracos" no coro cabeludo após passar pela polêmica com Karin Bacchini. A influenciadora, que trabalha no segmento de maquiagens na internet há anos, fez diversas críticas à base da linha de maquiagem da esposa de Zé Felipe. "Passei muito mal com essa base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo. E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás", disse ela, que não rebateu Bacchini na época.