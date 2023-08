Reprodução/Instagram Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, estreia como atriz em Elas por Elas

Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, vai estrear como atriz na próxima novela das 18h da TV Globo, Elas por Elas. A obra está prevista para estrear em setembro.

Na trama, ela interpretará Carmen, personagem que faz parte do núcleo da vilã Helena, vivida por Isabel Teixeira.





A mãe de Sol de Maria desbafou sobre como está se sentindo nessa nova etapa da vida. "Eu queria escrever um textão porque queria, porque merecia, porque caramba… Eu ainda não consigo acreditar e preciso reforçar todas as vezes que: eu estou aqui, que eu tenho essa oportunidade, que eu batalhei por ela, estudei para isso (e ainda estudo) e que isso tudo já me atravessou de uma forma que eu não conseguiria explicar com palavras para vocês. Eu não sou muita fã de clichês, mas parece que a vida é. E lógico, claro que a minha vida não seria diferente", começou.

"Aquela clássica história do sonho distante, sem perspectiva, sem aquele ligamento e…. Vocês sabem que o roteirista dessa vida não brinca. Com muitos altos e baixos, plots twists inimagináveis, um pouco de 'rir para não chorar'... Criamos o roteiro da minha vida para a chegada desse momento. Não sei ao certo que gênero seria mas agora o meu gênero dominante seria uma biografia cômica com muito drama (pois sou pisciana). O tanto que eu já ouvi nessa vida aquela grandíssima clássica frase: 'A globo está te perdendo'... Bom, ela me achou", celebrou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !