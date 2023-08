Reprodução/ Instagram Val Marchiori sugere reconciliação com Jojo Todynho

Nesta quarta-feira (30), Val Marchiori e Jojo Todynho protagonizaram mais uma polêmica. A socialite disse que as relações dela com o ex-marido Lucas Souza eram como "espremer uma laranja", se referindo ao corpo da cantora. Jojo rebateu e disse que quer que a empresária "se fod* ". Val, por sua vez, usou as redes para pedir uma reconciliação entre as duas.



"Jojo Todynho, realmente, você tem razão, você merece sim ser a musa do Baile da Vogue, você está mais gata, mais bonita. Vamos fazer a pazes Jojo? Quero te convidar para você vir no meu podcast, para a gente fazer uma entrevista e ficar amigas.

Em seguida, ela se referiu ao deboche que fez à cantora. "Sou laranja mesmo, mas a gente é feliz assim mesmo. Te amo, Jojo. Para de brigar comigo", completou.