Reprodução/Instagram Sam Asghari está desempregado após separação de Britney Spears

O ex-marido de Britney Spears está buscando recolocação no ramo do entretenimento após o fim do casamento. Desde o divórcio, Sam Asghari está desempregado, afirmou uma fonte próxima ao Page Six.

"Ele está desempregado. Ele não tem nenhum show de atuação marcado no momento", contou.





O modelo e ator iraniano é membro do sindicato de atores SAG-AFTRA, que está em greve pela primeira vez desde o início do verão norte-americano, por conta de pagamentos e luta por direitos com produtoras.

Sendo assim, Asghari finalizou as gravações do único projeto ativo, uma comédia. "Sam ainda está procurando sua grande chance. Então é nisso que ele está focado", explicou a fonte.

