Orochi se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (29) para comentar o seu envolvimento na polêmica da suposta traição de MC Cabelinho e Bella Campos. O rapper foi apontado como pivô do afastamento de Cabelinho com a suposta amante, Duda Mehdef.

No perfil do Instagram, Orochi negou qualquer envolvimento no caso e se revoltou com os rumores.





"Sempre sobra pro pretin, tá até de marola comigo. Sempre querem me queimar de alguma forma ou me envolver na polêmica", disse.

Na sequência, ele garantiu ser muito fiel ao relacionamento com a influenciadora Lara Jucá. "Sigo representando aqueles 1% dos homens fiéis. Parem de dar atenção para essa mentira", concluiu.

No meio da confusão e após o anúncio do término vindo de Bella, MC Cabelinho se pronunciou sobre os rumores de traição.

"Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", escreveu.

