Reprodução/Instagram Bella Campos e MC Cabelinho

Após confirmar o término com MC Cabelinho , de 27 anos, e em meio aos rumores de uma suposta traição, a atriz Bella Campos, de 25 anos, ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram até esta terça-feira (29), dia em que ela já soma 8,1 milhões de seguidores. Os rumores de que o casal estava em crise por uma traição vinda do cantor surgiram no último sábado (26).



No comunicado em que postou no Instagram para confirmar o fim do namoro, Bella afirmou que ela e o MC não estavam “mais namorando em função dos motivos óbvios”. A atriz pontuou que está “em uma viagem de trabalho”, “começando um novo projeto” e por isso focaria a “energia e a atenção” na profissão.



Os “motivos óbvios” escritos por Bella Campos no anúncio da separação fizeram com que os internautas especulassem que ela estaria se referindo a traição de Cabelinho, confirmando assim os rumores que surgiram no último fim de semana, os quais o MC nega.



A atriz é líder dos assuntos mais comentados no Twitter, com mais de 220 mil menções, as quais, em grande parte, são mensagens de apoio. Já Victor Hugo - o verdadeiro nome de MC Cabelinho - está na décima terceira posição dos assuntos mais comentados, no entanto, com comentários que criticam a suposta traição cometida por ele.

Veja alguns comentários dos internautas:

Bella Campos muito elegante e objetiva, né?!



Tipo: levei chifre, ele n foi homem suficiente pra se pronunciar, me pronuncio então, tá tudo acabado, vida que segue — . |Beba Agua| 💦💧 (@aanonnyma) August 29, 2023





Com isso do mc cabelinho trair a Bella a gente aprende uma lição que mesmo que você seja a melhor companhia de alguém, e seja 100% fiel em uma relação você nunca será suficiente. pic.twitter.com/hnUzgLZzZq — hypezinho (@isaquehype) August 29, 2023





Bella Campos chamou ele de Mc Cabelinho, jogou a responsabilidade toda nele e terminou a história mostrando que tem mais o que fazer. Bella foi gigante! pic.twitter.com/JtMuuLkoF1 — Matheus (@odontinho) August 29, 2023





Bella Campos terminou o relacionamento com o Mc Cabelinho e fez questão de pontuar algo muito importante: esperou por um posicionamento dele e ele simplesmente não teve a decência de aparecer e se explicar.



O cara deixou a mina sozinha pra lidar com a merda que ele fez. — Tati Nefertari (@TatiNefertari) August 29, 2023





Em choque em como a bella foi extremamente classuda, a bicha humilhou o cara e tudo isso sem perder a elegância. É sobre perder o macho mas nunca perder a elegância!! pic.twitter.com/aohWAtn5z2 — ᵐᵃʳᶜᵉˡᶦⁿʰᵒ🩸 (@oanitterperdido) August 29, 2023





oi bella campos fiquei sabendo que você está solteira — Kerline (@Kerline) August 29, 2023