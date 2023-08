Reprodução / Instagram Chico e Luísa trocaram declarações pelo Instagram

Luísa Sonza continua apaixonadíssima! A cantora trocou declarações de amor com o namorado, Chico Veiga, na última publicação dele no Instagram. O streamer postou um álbum de fotos em que aparecia com a artista e até com a cachorrinha dela, Gisele Pinscher.

“Meu amor”, comentou Luísa no post e o apresentador retribuiu dizendo: “Te amo”.

O casal assumiu o romance em meados de julho, quando a cantora comentou em uma publicação de Chico. "Única e exclusivamente meu", disse ela. Ele respondeu: "'Alouu'! Você disse que era no segredo". E Luísa interagiu mais uma vez: "Eu gosto de surpreender".

Chico, que é streamer e apresentador, vem fazendo sucesso por participar das lives de Casimiro, seu amigo.